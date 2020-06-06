Son dakika haberleri! Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 42, hırsızlıkla ilgili 17 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 52 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli de yakalandı.

Çalışmalarda bin 500 gram esrar, 652 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız silah, 2 ruhsatsız ve 1 çalıntı motosiklet, 1 sahte polis kartı, 2 sahte kimlik ile polis kıyafetleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.