GAZİANTEP - Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Orman yangını kontrol altına alındı

18.07.2022 15:24

Gaziantep'te çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gaziantep'te çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Burç Ormanları'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da müdahaleye başlandı.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da destek verdi.

Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yakın bölgede çıkan yangından Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki orman arazisi de zarar gördü.

Vali Gül, gazetecilere, yaklaşık bir saat önce yangın ihbarı aldıklarını ve bölgeye ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10-15 hektar alan zarar gördü. Önemli bir kısmı örtü yangını ama yer yer ağaçlar da zarar gördü. Ekiplerimizin ve havadan müdahalemiz yangının büyümesini engelledi. Yangının çıkması çok kötü ama erken tedbirlerle önlenmesi, bizim için sevindirici. Hepimize geçmiş olsun. Kentte orman varlığımız çok az. O yüzden tek ağacı bile feda etmeye gönlümüz razı olmaz. Herkese destekleri için teşekkür ederiz."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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