Son dakika haberleri | Gaziantep'te DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

07.10.2022 11:54
Son dakika haberleri | Gaziantep'te DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütlerinin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli ile El Kaide propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanmıştır. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Gaziantep'te DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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