Açıklamada, "Geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli ile El Kaide propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanmıştır. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Gaziantep'te DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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