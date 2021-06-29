Son dakika haberleri! Gaziantep'te dev narkotik operasyonu: 310 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamayla kentteki uyuşturucu ticaretine yönelik dev operasyonun başladığını duyurdu. Operasyon kapsamında 310 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken soruşturma kapsamında 265 adrese baskın düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan 310 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere ait 265 adrese baskın düzenleyen Narkotimler adreslerde arama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada büyük bir titizlikle yürütülen soruşturma hakkında ayrıca detaylı bilgi verileceği belirtildi. - GAZİANTEP