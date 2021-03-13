Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu

13.03.2021 18:22

Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu -Helikopter destekli süren operasyonda şu ana kadar 16 şüpheli gözaltına alındı -Operasyonda sakız gibi üretilen bonzai maddesi de ele geçirildi Gaziantep'te, helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu

- Helikopter destekli süren operasyonda şu ana kadar 16 şüpheli gözaltına alındı

-Operasyonda sakız gibi üretilen bonzai maddesi de ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu başlatıldı. 850 polis ile süren operasyonda şuana kadar 16 şüpheli yakalanırken, 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, koordinesinde başlatılan 'Narko Şahin-27' operasyonuyla uyuşturucuya darbe vuruluyor. Öğlen saatlerinde başlatılan operasyonda Narkotik ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından önceden tespit edilen 12 adrese Özel Harekat timleri ve hassas burunlu köpekler ile baskın düzenledi. Girilen evlerde şuana kadar 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 16 şüpheli ise gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda bonzai olarak bilinen uyuşturucu maddenin kolay tespit edilememesi için sakız benzeri şeklinde satılanı da ele geçirildi.

Vali Davut Gül, operasyon yapılan noktalarda incelemede bulundu

Kentin birçok noktasında eşzamanlı başlatılan operasyonun koordinesini İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek yaparken Vali Davut Gül'de noktaları ziyaret etti. Operasyona ilişkin son bilgileri alan Vali Gül, ardından çevrede bulunan işyerini gezerek korona virüse karşı alının tedbirlere uyulup uyulamadığını kontrol etti.

Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün 23'ncü Narko şahin-27 operasyonun yapıldığını belirten Vali Gül, "Uyuşturucu ile ilgili daha önceden belirlenen kişilere yönelik bölgesel çalıma yapılıyor. Helikopter desteği alınıyor, istihbarat desteği alınıyor ve tüm çalışma arkadaşlarımız alanda. Bu açıdan ben Emniyet Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Korona denetimlerinin her gün yapıldığını kaydeden Gül, "Rehberlik amaçlı tavsiyelerimizi dile getirdik. Bu önerileri akşam ve ya ertesi gün tekrardan kontrol edeceğiz. Özellikle yeme içme mekanlarında istediğimiz şu, mutlaka yüzde 50 kapasite olacak, masalar arasında 1,5 metre mesafe olacak ve HES Koduna bakılacak. Bunları sağlayan işletmelere teşekkür ediyoruz, sağlamayanlara ise cezai yaptırımlarda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vaka sayılarımızda artış var"

Kısıtlamanın gelip gelmeyeceği Sağlık Bakanlığının açıkladığı kriterlere göre belirlendiğini ifade eden Gül, "Bizim yaptığımız denetim olabildiğince vatandaşların uyarılması ama vaka sayılarımızda bir miktar artış var, Türkiye genelinde de bunu görüyoruz. Aslında vaka sayılarının azalması yada yükselmesi bir haftalık bir mesele" diye konuştu.

Helikopter destekli geniş çaplı bir operasyon yaptıklarını dile getiren Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise, bölgenin abluka altına alındığını söyledi.

Kentte öğle saatlerinde başlatılan geniş çaplı narkotik operasyonu ise belirlenen bölgelerde sürüyor.

Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu, Cengiz Zeybek, Helikopter, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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