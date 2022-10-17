Ağır yaralanan Hüseyin Yıldız ile Hacı Yıldız ise olay yerine gelen ambulansla Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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