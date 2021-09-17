Son dakika haberleri... Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Devrilen traktörün altında kalan Kemal T'nin, olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

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