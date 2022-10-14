Yangında, ecza deposunun yanı sıra binadaki 2 ev ile sokaktaki bir araç da hasar gördü.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | GAZİANTEP - Ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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