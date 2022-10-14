GAZİANTEP'TE ECZA DEPOSUNDA YANGIN

GAZİANTEP'te ecza deposunda çıkan yangın ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda bulunan ilaçlar ve üst katındaki ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde bulunan bir ecza deposunda meydana geldi. İddiaya göre, yangını gören mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Depo ve üst katındaki daire kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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