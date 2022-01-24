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GAZİANTEP - Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

GAZİANTEP - Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti (2)

24.01.2022 13:07

Gaziantep'te evde çıkan yangında Suriyeli 2 çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'te evde çıkan yangında Suriyeli 2 çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yapılan incelemede evdeki 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Hannan Halil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

GAZİANTEP - Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti (2)
GAZİANTEP - Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti (2)
GAZİANTEP - Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti (2)
GAZİANTEP - Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti (2)

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Gaziantep, Suriyeli, Şahinbey, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
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