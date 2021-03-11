Gaziantep'te evde uyuşturucu imal ettiği ileri sürülen zanlı ile arkadaşı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde şüpheli Ü.K'nin evinde uyuşturucu imal ettiği ve sattığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaklaşık 1 hafta süren teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 6 kilo 500 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 çakmak gazı kutusu, uyuşturucu kullanımı için 2 bin 500 gram aseton, 3 eldiven, ruhsatsız 1 av tüfeği, 3 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 755 lira ele geçirildi.

Operasyonda Ü.K. ile arama esnasında uyuşturucuyu dışarı atmaya çalıştığı öne sürülen F.G. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.