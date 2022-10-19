Gaziantep 3. sayfa haberi... Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü - Son Dakika
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Gaziantep 3. sayfa haberi... Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü

19.10.2022 12:07

Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü Feci kaza bir aileyi dağıttı Anne, baba ve çocuk öldü Gaziantep'te hafriyat yüklü kamyonun çarptığı otomobilde bulunan anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü

Feci kaza bir aileyi dağıttı

Anne, baba ve çocuk öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te hafriyat yüklü kamyonun çarptığı otomobilde bulunan anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti. Bir aileyi dağıtan feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaza, sabah saat 06.20 sıralarında Gaziantep- Nurdağı karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan İmdat A. idaresindeki 27 AKD 183 plakalı otomobile, kum ocağından çıktığı öğrenilen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon çarptı. Feci kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Anne, baba ve çocukları olay yerinde öldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, feci kaza sonucu otomobil içerisinde sıkışan sürücü İmdat A. ile eşi Necla A. ve çocukları Kerem A.'yı sıkıştıkları araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılanların kontrollerini yapan sağlık ekipleri, baba, anne ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuğun cenazeleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler, adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bir aileyi dağıtan feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep 3. sayfa haberi... Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü - Son Dakika

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