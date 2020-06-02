Son dakika haberleri... Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisi hakkındaki dava

Son dakika güncel haberine göre Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Y. hakkında hazırlanan iddianamede 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Y. hakkında hazırlanan iddianamede 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün sosyal medyada "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu ileri sürülen Hüseyin Y, hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Dosya, daha önce Hüseyin Y, hakkında açılan 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirildi. Gaziantep'te 1 Mayıs'ta operasyonla gözaltına alınan Hüseyin Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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