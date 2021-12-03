GAZİANTEP'te, FETÖPDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'ye yönelik yürütülen çalışma kapsamında, örgütün emniyet mahrem yapılanmasındaki 7 şüpheliyi belirledi. Ekipler, savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilen 7 şüpheli, gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika