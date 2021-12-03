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Son dakika... GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika... GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU 7 GÖZALTI

03.12.2021 10:27

Son dakika haberi: GAZİANTEP'te, FETÖPDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, FETÖPDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'ye yönelik yürütülen çalışma kapsamında, örgütün emniyet mahrem yapılanmasındaki 7 şüpheliyi belirledi. Ekipler, savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilen 7 şüpheli, gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika... GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU 7 GÖZALTI
Son dakika... GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU 7 GÖZALTI
Son dakika... GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU 7 GÖZALTI
Son dakika... GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU 7 GÖZALTI

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika


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