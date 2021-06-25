Son dakika haberleri: Gaziantep'te fuhuş operasyonu kapsamında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" gibi çeşitli suçlardan 9 kişi gözaltına alındı.

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