Üye Girişi
Son dakika haberleri! Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

05.02.2022 12:01
Son dakika haberleri! Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberine göre Halk otobüsünde baba ile oğlunun tartıştığı sürücüyü darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halk otobüsünde baba ile oğlunun tartıştığı sürücüyü darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Perilikaya Mahallesi'nde Abdulkadir Yiğit'in kullandığı 27 H 0473 plakalı halk otobüsüne binen Mehmet Ş. (50), kendi kartını oğlu Harun Ş. (30) için de okutmak istedi.

Otobüs şoförü Yiğit, Mehmet Ş'ye oğlu için kart okutamayacağını ve HES kodu tanımlı olmadığı için yolcuyu kabul edemeyeceğini bildirdi.

Bunun üzerine şoför ile Mehmet Ş. arasında tartışma çıktı. Mehmet Ş'nin oğlu Harun Ş'nin tartışmaya dahil olması üzerine çıkan kavgada baba ile oğlu halk otobüsü şoförünü darbetti.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan olay diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

Harun Ş. kaldırımdan söktüğü kilit taşıyla otobüsün ön camını da kırdı.

Gözaltına alınan baba ve oğlu ile otobüs şoförü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Abdulkadir Yiğit, Halk Otobüsü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:55 Eve gitmek isterken kendini bir anda çukurda buldu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
11:53 Yıllar sonra aldatıldığını öğrenen adam dehşet saçtı! Sokak ortasında iki şarjör mermi boşalttı
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:59 Hande Yener'in kostümü eleştiri oklarının hedefi oldu! herkes koltuk örtüsüne benzetti
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement