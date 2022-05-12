Son dakika haberleri: Gaziantep'te hayvanları otlatmaya giden çoban ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te hayvanları otlatmaya giden çoban ölü bulundu

12.05.2022 20:27
Son dakika haberleri: Gaziantep'te hayvanları otlatmaya giden çoban ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, keçilerini otlatmaya giden çoban, kırsal alanda ölü bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, keçilerini otlatmaya giden çoban, kırsal alanda ölü bulundu.

Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya giden 61 yaşındaki Ömer Saydan'dan haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.

Ekipler, yaptığı arazi arama taramasında Saydan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Saydan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Gaziantep, Yeşilyurt, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Gaziantep'te hayvanları otlatmaya giden çoban ölü bulundu - Son Dakika


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