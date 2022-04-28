Son dakika haberleri! Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 14 zanlı tutuklandı

28.04.2022 16:13
Son dakika haberleri! Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 14 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 19 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 23 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla diğerleri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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