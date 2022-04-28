Son dakika haberleri... Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 14 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 14 şahıs tutuklandı

28.04.2022 16:47
Son dakika haberleri... Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 14 şahıs tutuklandı

Son dakika habere göre Gaziantep'te çeşitli hırsızlık suçlarından gözaltına alınan 23 şüpheli şahıstan 14'ü adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli hırsızlık suçlarından gözaltına alınan 23 şüpheli şahıstan 14'ü adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde malvarlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 5 açıktan hırsızlık, 5 iş yerinden hırsızlık, 3 motosiklet hırsızlığı, 3 ikametten hırsızlık, 2 yağma ve 1 otodan hırsızlık olmak üzere toplam 19 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 23 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon sonrasında çok sayıda muhtelif çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

23 şüpheli şahıstan 14'ü tutuklandı

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 23 şüpheli şahıstan 14'ü tutuklandı. Toplam 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 14 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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