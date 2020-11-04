Son dakika haberleri: Gaziantep'te huzur operasyonu: 132 kişiye işlem - Son Dakika

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarda toplamda 132 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 132 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 35 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 17 şahsa hırsızlık suçundan ve 80 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 132 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 185 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 14 adet ruhsatsız tabanca 51 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 9 adet kartuş, 1 adet gasp edilen araç, 1 adet çalıntı bisiklet, 2 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 1 adet çalıntı cep telefonu, 6 adet çalıntı araç teybi, bir miktar çalıntı para, birçok değişik cins ve miktarda çalıntı malzeme, 120 paket gümrük kaçağı sigara, 30 adet kesici alet ele geçirdi. - GAZİANTEP