Son dakika haberleri | Gaziantep'te iki aracın çarpıştığı kazada can pazarı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te iki aracın çarpıştığı kazada can pazarı: 4 yaralı

12.04.2022 14:47
Son dakika haberleri | Gaziantep'te iki aracın çarpıştığı kazada can pazarı: 4 yaralı

Son dakika haberler... Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde hafif ticari araç, traktöre çarparak takla attı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde hafif ticari araç, traktöre çarparak takla attı. Kazada traktörde ve araçta bulunan 4 kişi yola savrularak yaralandı.

Kaza, Yavuzeli-Gaziantep karayolunun Karabey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekir S. yönetimindeki 58 AAH 416 plakalı Ford marka hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Cumali K. yönetimindeki 27 VB 958 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak ters dönerken, 2 kişinin bulunduğu traktör de yoldan çıktı. Kazada traktörden fırlayan baba ve oğul ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Zamanla yarışan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

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OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI

Gaziantep, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Gaziantep'te iki aracın çarpıştığı kazada can pazarı: 4 yaralı - Son Dakika


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