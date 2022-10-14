Son dakika haber! Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın - Son Dakika
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Son dakika haber! Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın

14.10.2022 12:39

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın Yangına müdahale sürüyor Gaziantep'te bir iplik atölyesinde yangın çıktı.

Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın

Yangına müdahale sürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iplik atölyesinde yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesi Bozoklar Mahallesi Hasip Düri Caddesi üzerinde bulunan bir iplik atölyesinde çıktı. Atölyeden yükselen yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atölyede çıkan yangına çok sayıda araç ve personelle müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 5 saattir süren yangın, büyük oranda kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları da devam ediyor.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın - Son Dakika

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