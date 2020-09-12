Son dakika haberleri! Gaziantep'te kaçak nargile tütünü imalathanesine operasyon - Son Dakika

Gaziantep'te kaçak nargile tütünü imalathanesine düzenlenen operasyonda, çok miktarda nargile tütünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Mahallesi'nde bir bağ evinde kaçak nargile tütünü imal edildiği istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 2 hamur karıştırma makinesi, 5 bin 250 marka etiketi, 180 kilogram nargile tütünü yapmakta kullanılan sıvı madde, 260 kilogram ıslak nargile tütünü, 111 kilogram kıyılmış tütün, 2 metal kazan, 4 tane 250 kilogramlık demir varil, 6 dijital terazi, 2 bin 700 boş teneke kutu, 4 tane 12 kilogramlık mutfak tüpü, 2 ambalaj makinesi, 400 nargile tütünü, yaklaşık 1060 ambalaj paketi ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.