Son dakika haberleri | Gaziantep'te, kameradan belirlenen 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Düztepe Mahallesi'nde motosikletli 2 kişi, 11 Haziran'da, yolda yürüyen kişinin çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak, kaçtı. Kapkaç mağdurunun ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası polis ekipleri, motosikletli kapkaççıların kimliğini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, kimliği açıklanmayan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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