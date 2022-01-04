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Son dakika haberleri | Gaziantep'te kazaya karışan tırın sürücüsü güvenlik kamerasından tespit edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Gaziantep'te kazaya karışan tırın sürücüsü güvenlik kamerasından tespit edildi

04.01.2022 13:34
Son dakika haberleri | Gaziantep'te kazaya karışan tırın sürücüsü güvenlik kamerasından tespit edildi

Son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında güvenlik kamerasından tespit edilen tır sürücüsü gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında güvenlik kamerasından tespit edilen tır sürücüsü gözaltına alındı.

İslahiye- Hassa kara yolunda 3 Ocak'ta Hüseyin A. yönetimindeki 80 ABP 521 plakalı motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili araştırma yapan İslahiye Jandarma Komutanlığı ekipleri kazanın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazaya karışan bir tırı tespit eden ekipler, yaptıkları çalışmalarda tır sürücüsü Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Gaziantep, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Gaziantep'te kazaya karışan tırın sürücüsü güvenlik kamerasından tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Gaziantep'te kazaya karışan tırın sürücüsü güvenlik kamerasından tespit edildi - Son Dakika
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