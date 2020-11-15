Kovid-19 denetiminde durdurulan panelvandan 15 kişi çıktı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, dün kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında 3 bin 773 araç incelendi.

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