Son dakika haberleri! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1008 kişiye ceza - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Gaziantep 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1008 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

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