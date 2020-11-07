Son dakika haberleri! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 677 kişiye ceza - Son Dakika

Son dakika haberleri! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 677 kişiye ceza
07.11.2020 10:19
Son dakika haberi: Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 677 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 677 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 677 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 10 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 267 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
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