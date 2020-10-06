Son dakika haberleri: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 201 kişiye ceza
Son dakika haber... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlal eden bin 201 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlal eden bin 201 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde bin 201 kişiye, sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Denetlenen 160 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Son Dakika Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak Hastaneden taburcu olan Trump'ın zor anları! Kameralar önünde nefes almakta zorlandı 7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? 5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis