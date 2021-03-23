Son dakika haberleri... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 268 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 268 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 97, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 171 kişiye para cezası kesildi.

Denetlenen 1587 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.