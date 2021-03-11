Son dakika haberleri... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 378 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 378 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 284, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 94 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 1342 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.