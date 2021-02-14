Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 699 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 692 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 7 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 425 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.