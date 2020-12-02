Son dakika haberleri... GAZİANTEP - Motosiklet çalınması ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çalınması ile iş yerinden hırsızlık güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde bir motosikletin çalınması ile bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

İnceleme sonunda hırsızlık olaylarına karışan 3 kişiyi tespit eden ekipler, şüphelileri adreslerinde yakaladı.

Bu arada, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, caddede bulunan motosikletin yanına gelen şüphelilerden birinin çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden motosiklete binerek hızla uzaklaştığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise iş yeri duvarına tırmanarak içeriye giren şüphelilerin hırsızlık yaptıktan sonra yine duvardan atlayarak kaçmaları yer alıyor.