Son dakika haber: GAZİANTEP - Öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Görüntü Türkiye'den! Defineciler arasında dilden dile yayılan "Yılan" efsanesi gerçek oldu

Başımıza şimdi de bu çıktı! Türkiye'deki tek aktif volkan hareketlendi

Osman Öcalan'ın cenazesi ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu ters düştü

Sivri çıkışlarıyla bilinen Arınç'tan çok tartışılacak Sedat Peker göndermesi

Ankara'da 3 katlı apartmanda patlama! Bina çöktü, enkaz altında kalanlar var

Gaziantep'te bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Neslihan Kaya'nın katil zanlısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'ndeki arazide bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan

Neslihan Kaya'nın (41) katil zanlı ya da zanlılarını yakalamak için özel ekip kurdu.

Olayın yaşandığı bölgedeki 148 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının T.D. (30) olduğunu belirledi.

Şehrin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarına zanlının fotoğrafları gönderildi.

Ayrıca zanlının kent merkezinde ve il dışında gidebileceği yerlere ekipler yönlendirildi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu T.D'yi bir iş yerinde saklanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D, basın mensuplarına "pişman olduğunu ve olay sırasında alkollü olduğunu" söyledi.

Önceki gün, Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan cesedin iki çocuk annesi Neslihan Kaya'ya ait olduğu belirlenmişti.