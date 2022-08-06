Son dakika haberleri! Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı

06.08.2022 23:22
Son dakika haberleri! Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te, silahlı saldırı sonucu ölen yakınının taziyesinde tabancayla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te, silahlı saldırı sonucu ölen yakınının taziyesinde tabancayla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Şahinbey ilçesi, Perilikaya Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömer Turan'ın Akkent Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Sosyal Tesisindeki taziyesini kabul eden yakınlarından H.T'ye tabancayla ateş edildi.

Yaralanan H.T, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Polis olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Ömer Turan, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika

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