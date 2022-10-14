Son dakika haberleri... Gaziantep'te otobüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te otobüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

14.10.2022 14:41
Son dakika haberleri... Gaziantep'te otobüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı otobüs şoförünü bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı otobüs şoförünü bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'ndeki otobüs durağında özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız'ı (34) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan B.K. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız ile B.K. arasında dün otobüs durağında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, B.K'nin bıçakladığı Yıldız kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | GAZİANTEP - Ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber | GAZİANTEP - Ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te ecza deposunda korkutan yangın Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te ecza deposunda korkutan yangın Son dakika haberi... GAZİANTEP - İplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi Son dakika haberi... GAZİANTEP - İplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi
Kaynak: AA

Emrah Yıldız, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Gaziantep'te otobüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
17:21 Türkiye, ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi! İşte en çok puan kazandıran takımlar...
17:19 Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor
17:01 Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti
16:51 Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşte ortalık karıştı! Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
12:34 Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 18:43:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Gaziantep'te otobüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement