GAZİANTEP VALİSİ İNCELEME YAPTI

Gaziantep Valisi Davut Gül, olayın gerçekleştiği hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Gül, gerekli çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.