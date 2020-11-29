Son dakika haberleri: Gaziantep'te resmi anaokulu, ana sınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitim - Son Dakika

Son dakika haberleri: Gaziantep'te resmi anaokulu, ana sınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitim
29.11.2020 18:15
Son dakika haber: Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındığını belirterek, "01.12.2020 itibarıyla 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.
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