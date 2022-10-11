Son dakika haberleri | Gaziantep'te sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te 25,5 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada 25,5 litre sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
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