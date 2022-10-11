İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Gaziantep'te sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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