Son dakika haberleri | Gaziantep'te sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

11.10.2022 14:03
Son dakika haberleri | Gaziantep'te sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te 25,5 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 25,5 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada 25,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Gaziantep'te sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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