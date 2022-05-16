Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı

16.05.2022 13:25

Son dakika haberleri... Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan bir sendikanın il başkanı bacağından yaralandı.

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan bir sendikanın il başkanı bacağından yaralandı.

Öz Taşıma İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Oğuz Alıcı, İncilipınar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle akrabası olan M.İ.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bacağından hafif şekilde yaralanan Alıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı

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Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI Son dakika haberi | Gaziantep'te sendika başkanına silahlı saldırı Son dakika haberi | Gaziantep'te sendika başkanına silahlı saldırı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı - Son Dakika
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