GAZİANTEP'TE 'SUÇ ÖRGÜTÜ' OPERASYONU 4 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE 'SUÇ ÖRGÜTÜ' OPERASYONU 4 GÖZALTI

25.02.2022 14:25

GAZİANTEP'te organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yöneticiliğini yapan C.A.D.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda C.A.D.'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisin aramasında; 4 tabanca, 1 tüfek, 7 şarjör, 315 fişek, bir miktar uyuşturucu ile 450 aynı seri numaralı sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GAZİANTEP'TE 'SUÇ ÖRGÜTÜ' OPERASYONU 4 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE 'SUÇ ÖRGÜTÜ' OPERASYONU 4 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE 'SUÇ ÖRGÜTÜ' OPERASYONU 4 GÖZALTI

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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