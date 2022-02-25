GAZİANTEP'TE 'SUÇ ÖRGÜTÜ' OPERASYONU 4 GÖZALTI - Son Dakika

GAZİANTEP'te organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yöneticiliğini yapan C.A.D.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda C.A.D.'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisin aramasında; 4 tabanca, 1 tüfek, 7 şarjör, 315 fişek, bir miktar uyuşturucu ile 450 aynı seri numaralı sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.