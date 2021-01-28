Son dakika haberleri... Gaziantep'te tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Eşinden ayrılıp bir süre önce merkez Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'ndeki babaevine gelen F.D. (26), evde tabancayla vuruldu.
112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
F.D'nin babasının da aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğiyle ilgili araştırmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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