Son dakika haberleri: Gaziantep'te Tahtaköprü Barajı'ndaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te Tahtaköprü Barajı'ndaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

25.04.2022 13:40
Son dakika haberleri: Gaziantep'te Tahtaköprü Barajı'ndaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Son dakika haberi: Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda görülen balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda görülen balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

Tahtaköprü Barajı'nın Ağalarobası Mahallesi kıyısında çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklarla sudan numune alarak inceleme başlattı.

İslahiye Belediyesi yetkilileri de barajdan numune alarak çalışmalara destek veriyor.

Yetkililer, balık ölümlerinin suyun ısınması sonucu oksijensizlikten kaynaklı olabileceğini bildirdi.

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Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Gaziantep'te Tahtaköprü Barajı'ndaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika


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