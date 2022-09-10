Kaza, dün akşam Nuripazarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Muhammed El Hıdır'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen taksi, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Muhammed El Hıdır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hıdır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Gaziantep'te taksi ile çarpışan motosikletli öldü - Son Dakika

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