Son dakika haberleri | Gaziantep'te taksi ile çarpışan motosikletli öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te taksi ile çarpışan motosikletli öldü

10.09.2022 13:49
Son dakika haberleri | Gaziantep'te taksi ile çarpışan motosikletli öldü

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, taksi ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed El Hıdır (19), yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, taksi ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed El Hıdır (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam Nuripazarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Muhammed El Hıdır'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen taksi, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Muhammed El Hıdır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hıdır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Gaziantep'te taksi ile çarpışan motosikletli öldü - Son Dakika

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