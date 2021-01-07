Son dakika haberleri... Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 7 işlemeli taş ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen işlemeli taşlar, Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 sütun ayağı, 5 yalak taşı ve 1 delikli taş ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuzeli ilçesine bağlı Bakırcı Mahallesi'nde A.G'nin ikametinde çok sayıda tarihi eser niteliğinde parçaların bulunduğu bilgisine ulaştı.

Gaziantep 'te Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen işlemeli 7 taş ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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