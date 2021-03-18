Gaziantep'te bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karagöz Caddesi'nde bulunan serviste, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryası tamir edildiği sırada patlayarak alev aldı.
Serviste bulunanlar büyük korku yaşarken olayda yaralanan olmadı.
İş yeri sahibi Orçun Parlar, bataryası şişen telefonu inceledikten sonra masaya koyduğunu, bu sırada patlamanın yaşandığını belirtti.
Parlar, "Bir anda alev aldı. Afalladık, şaşırdık. Hemen söndürdük. Cep telefonu kullanıcıları şişen bataryaları lütfen ihmal etmesinler. Büyük tehlike arz ediyorlar." dedi.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bataryanın patlayıp alev alması ve iş yerindekilerin yaşadığı korku yer alıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Gaziantep'te telefon bataryasının patlaması güvenlik kamerasında - Son Dakika