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Son dakika haberi... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK ana davasında karar çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK ana davasında karar çıktı

07.01.2022 11:29
Son dakika haberi... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK ana davasında karar çıktı

Son dakika haberler: Terör örgütü PKK/KCK'nın Gaziantep kent merkezi yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında açılan, aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP ilçe belediye meclis üyesinin de bulunduğu 91 sanıklı davada karar çıktı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Gaziantep kent merkezi yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında açılan, aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP ilçe belediye meclis üyesinin de bulunduğu 91 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme yargılanan 62 sanığa toplamda 365 yıl hapis cezası verdi.

Gaziantep'te 14 Temmuz 2020 tarihinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticilerinin de olduğu 91 kişi gözaltına alınmıştı. Başsavcılığın 91 kişi hakkında "Terör örgütü üyesi olma" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlarından hazırladığı iddianame Gaziantep 2 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

62 SANIĞA 365 YIL HAPİS CEZASI

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 5 gündür devam eden duruşmada karar dün gece saatlerinde açıklandı. Mahkeme 62 sanığı toplamda 365 yıl hapis cezası çarptırırken 24 sanığın ise beraatine karar verdi.

Sanıklar duruşmada yaptıkları savunmada, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek hakların beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNE CEZA

5 gündür süren duruşmanın ardından dün gece saatlerinde kararını açıklayan mahkeme heyeti, HDP eski Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP eski İl Başkanı Abdullah İnce'yle 5 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken CHP eski Şahinbey ilçe meclis üyesi Hurşit Besle'nin de aralarında olduğu 49 sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet bir dönem HDP Gaziantep İl Başkanlığını yürüten sanık Musa Aydın'a ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 kez 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

CHP eski Şehitkamil meclis üyesi avukat A.E.'nin de arasında olduğu 24 sanık hakkında ise beraat kararı çıktı. Firari olan 2 sanığın dosyası ayrılırken, yargılama aşamasında yaşamını yitiren bir sanığın davası düşürüldü.

DAVA SÜRECİ

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14 Kasım 2019 tarihinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın Gaziantep kent yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yapılanmalarına yönelik başlatılan soruşturma neticesinde aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden soruşturmalarda 61 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

(Muhammet Abdulkadir Esen-İHA)

Son dakika haberi... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK ana davasında karar çıktı
Son dakika haberi... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK ana davasında karar çıktı
Son dakika haberi... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK ana davasında karar çıktı
Son dakika haberi... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK ana davasında karar çıktı

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Halkların Demokratik Partisi, Gaziantep, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK ana davasında karar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK ana davasında karar çıktı - Son Dakika
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