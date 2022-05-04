Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

04.05.2022 20:45
Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Son dakika haberler... GAZİANTEP'te Tarsus, Adana, Gaziantep (TAG) otoyolunda, TIR ile çarpışan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te Tarsus, Adana, Gaziantep (TAG) otoyolunda, TIR ile çarpışan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TAG otoyolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Elazığ'dan Hatay istikametine gitmekte olan Erdal Sürgüçlüoğlu yönetimindeki 44 LN 333 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Kayışkanat yönetimindeki 27ACJ731 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otobüs şoförü ve içerisinde bulunan 37 yolcudan 14'ünün hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri yolu tek taraflı olarak trafiğe kapatırken, kazayı yara almadan atlatan yolcular ise bölgeye çağrılan başka bir yolcu otobüsü ile seferlerine devam etti. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TIR sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazayla soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
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Gaziantep'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı Gaziantep'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı

Gaziantep, Tarsus, Elazığ, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Gaziantep'te TIR'la çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı - Son Dakika
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