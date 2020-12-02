Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

02.12.2020 08:43
Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın park halindeki otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın park halindeki otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Nurdağı- Gaziantep otoyolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Ali Karacaoğlu (50), yönetimindeki 27 BAA 29 plakalı TIR, yol kenarında park halinde olan Mehmet Kaçmaz (48) yönetimindeki 31 K 9053 plakalı otomobile çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Kaçmaz ile yanındaki Dilek Kaçmaz (50), Hasan Kalkan (26) ve Yağmur Kalkan (23) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Kaçmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise Gaziantep'e sevk edildi.TIR şoförü Ali Karacaoğlu gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep, Nurdağı, Ölü, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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