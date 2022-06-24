Son dakika haberi! Gaziantep'te meydana gelen trafik kazaları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Gaziantep'te meydana gelen trafik kazaları kamerada

24.06.2022 16:28

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te meydana gelen trafik kazaları kameradaGAZİANTEP Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 19 trafik kazasının görüntülerini paylaştı.

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazaları kamerada

GAZİANTEP Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 19 trafik kazasının görüntülerini paylaştı.

Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına anbean yansıyan kazalarda aşırı hız, dikkatsizlik, hatalı dönüş ve ışık ihlali olduğu görülüyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü "Trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyalım" başlığıyla paylaştığı 19 kazanın genel olarak kavşaklarda meydana geldiği görülüyor. Işıkta duran bir minibüse arkadan hızla gelen bir araç çarptı o esnada önde bulunan bir yaya minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Bir başka kazada ise bir minibüsün bisiklet yoluna hızla girmesiyle motosiklete çarpıyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Gaziantep'te meydana gelen trafik kazaları kamerada - Son Dakika

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